Processione, musica e "anloti" per San Giovanni

OVADA - Ovada si ferma oggi per la celebrazione di San Giovanni Battista. Nel tardo pomeriggio, al termine della Messa in Parrocchia, la processione con le casse custodite all'interno dell'Oratorio della Confraternita. Dalle 21.30 il concerto della Banda Rebora che ogni anno attira un pubblico numerosissimo. Dalle 20.00 l'appuntamento la raviolata della confraternita, l'iniziativa che compie dieci anni “A San Zuone in quintole d'anloti n'te-i piasu”. I portatori, per l'occasione, serviranno 100 chili di ravioli in piazza Garibaldi, luogo che da sempre assume un valore simbolico per tutti gli ovadesi. Per celebrare il compleanno alla cena di questa sera sono previste le presenza del vescovo di Acqui Luigi Testore, del parroco dell'Assunta don Maurizio Benzi e del sindaco Paolo Lantero.