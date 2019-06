Ovada in festa per San Giovanni

Lunedì di festa per la città, che ha celebrato la figura di San Giovanni con una Messa e la tradizionale processione lungo le vie del centro storico. Dopo il falò della sera precedente, la comunità si è ritrovata in piazza Garibaldi per la raviolata della Confraternita, giunta al decimo anno, a cui hanno presenziato anche il vescovo di Acqui Luigi Testore, il parroco dell'Assunta Don Maurizio Benzi e il sindaco Paolo Lantero.

