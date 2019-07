Acqui-Genova: nel weekend tornano i bus sostitutivi

OVADA - Cambia la zona interessata dai lavori, ma non la sostanza. Anche nel prossimo fine settimana la linea ferroviaria Acqui-Genova sarà servita dagli autobus sostitutivi anziché dai convogli. Dopo il cantiere aperto negli ultimi due weekend tra Visone e Prasco, stavolta sono gli interventi previsti nel nodo del capoluogo ligure a causare l'interruzione del servizio sulla linea ferrata. A partire dalle ore 14.00 di sabato 20 e per l’intera giornata di domenica 21 luglio viaggeranno lungo l'intero percorso i mezzi su gomma, con modifiche previste anche per i alcuni treni regionali in partenza da Genova verso Busalla-Arquata Scrivia e Novi Ligure. Per quanto riguarda le località genovesi di Rivarolo, Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele saranno raggiungibili solo con i collegamenti del trasporto pubblico locale (AMT o ATP).