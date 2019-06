Lavori: chiusa per tre giorni la provinciale del Turchino

OVADA - Sono i lavori di manutenzione ferroviaria previsti all'altezza del primo passaggio a livello (in direzione Rossiglione e Valle Stura) a "causare" la chiusura della provinciale numero 456 "del Turchino" alla progressiva stradale chilometro 72+035, sul territorio del Comune di Ovada. Resterà dunque interdetta la circolazione dei veicoli nel suddetto tratto a partire dalle ore 21.00 di domenica 9 fino alle ore 15.00 di martedì 11 giugno. L'ordinanza dirigenziale pubblicata nei giorni scorsi indica la vicina autostrada A26 come percorso alternativo, mentre non sono previste chiusure ed interruzioni della strada Strada provinciale 79 ("della Costa") né della strada di Pian Carpeneto, preclusa già normalmente alla circolazione dei mezzi pesanti.