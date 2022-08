Acqui-Genova, pendolari: «Un disastro la prima settimana con i bus»

OVADA - Disguidi, pendolari che si sono visti il bus transitare davanti alla fermata, senza poter salire, ritardi assortiti. Il bilancio della prima settimana sull’Acqui - Genova con il servizio sostitutivo ricalca quello degli anni scorsi ed evoca le tinte più fosche. «Eravamo stati facili profeti - chiariscono dal Comitato Trasporti Valli Stura e Orba - nell’affermare che agosto sarebbe stato un mese difficile. Purtroppo ad andarci di mezzo è sempre chi deve spostarsi per lavoro o altre ragioni importanti».

Le lamentele sono approdate anche in Consiglio Regionale a Genova con l’interrogazione firmata dal Consigliere Pippo Rossetti (Pd). I rappresentanti dei viaggiatori avevano già incassato l’indisponibilità di RFI a rivedere gli orari per assorbire i tempi più lunghi.