Trenitalia conferma nell'orario invernale i due "nuovi" convogli sull'Acqui-Genova

OVADA - Non compaiono ancora nella plancia presente in stazione né nelle simulazioni che si possono effettuare attraverso il sito dell'azienda. Ma nelle ultime ore Trenitalia ha confermato l'inserimento dei due convogli anche nell'orario invernale che sarà attivo da domani, domenica 15 dicembre. I due collegamenti introdotti dieci giorni fa per rispondere allo stato di emergenza sull’A26 hanno colmato un “buco storico” generatosi sull’Acqui - Genova con l’introduzione dell’orario cadenzato. Da lì in avanti le comunicazioni si sono interrotte, mentre - soprattutto fra i pendolari - i dubbi sono aumentati, se non altro perché il rischio di un ritorno alla fase "pre-emergenza" sembrava assai probabile.

Ed invece, in seguito alla presentazione dell'orario invernale, Trenitalia ha annunciato che "i due treni che sono stati aggiunti all'offerta commerciale su disposizione della Regione per l'emergenza maltempo continueranno ad esserci fino a nuove disposizioni e compariranno nell'orario, sull'applicazione e sul sito, a partire dal 15 dicembre. Il mancato inserimento in orario è dovuto alla rinumerazione di tali treni, ma anche che si tratta di treni inseriti per una emergenza e quindi passibili di futura cancellazione, previa comunicazione".