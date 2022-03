Lions Club: il premio “Rinaldo Carosio” va a Giorgio Malaspina

OVADA - L’imprenditore ovadese Giorgio Malaspina ha ricevuto il premio “Rinaldo Carosio” per l’anno 2022. La cerimonia di consegna si è svolta la settimana scorsa.

Il riconoscimento è stato creato dal Lions Club Ovada per ricordare la figura di uno dei soci fondatori, protagonista di spicco come giornalista, regista televisivo e pioniere della televisione locale.

Gruppo consolidato

Malaspina, già “Ovadese dell’anno” nel 2015, è ben noto in città e sul territorio per la produzione di sacchetti e il riciclo della plastica. La realtà imprenditoriale legata al marchio Plastipoliver Plastipol di recente è entrata a far parte del gruppo Relife.

Cartiera Bosco Marengo

e Plastipoliver nel mondo ReLife La prima ha assunto il nome ReLife Paper Mill, la seconda ReLife Plastic Packaging

Tra le iniziative collegate il progetto “Riciclando la plastica nascerà un albero”, avviato oltre vent’anni fa con la collocazione di campane per la plastica in più punti della città. Il gruppo sostiene da tempo l’attività pallavolistica della città. In età giovanile Malaspina è stato anche musicista con il gruppo “I miguels”.

Malaspina succede nell’albo d’oro da altre importanti figure ovadesi. Tra questi Emanuele Dotto, Raffaella Romagnolo e, più di recente, Marcello Crocco e Adele Viglietti.