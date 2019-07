Ovadesi protagonisti all'Ironman di Nizza

OVADA - Di sicuro non temono di far fatica Alessio Alfier e Ugo Gaggero, protagonisti nell'ultimo fine settimana dell'Ironman di Nizza competizione che unisce nuoto (3.8 chilometri), bicicletta (150 chilometri) e corsa (30 chilometri). I due atleti hanno portato brillantemente a termine il percorso, nonostante condizioni meteo davvero difficili che hanno consigliato gli organizzatori di abbreviare i tratti in bici e di corsa. Alfier ha chiuso la sua prova in 10h17'03”. Gaggero ha tagliato il traguardo sulla Promenade des Anglais in 11'14'53”.