Ovadese: Lovisolo ultimo tassello

OVADA - E' Francesco Lovisolo l'ultimo tassello del ricco mercato di rafforzamento effettuato dall'Ovadese Silvanese in vista del prossimo campionato di Promozione. Il centrocampista, classe 1982, è l'uomo individuato dalla dirigenza per ricoprire l'ultimo ruolo rimasto scoperto, di raccordo tra i reparti e copertura. Per il giocatore, ultimo campionato in Promozione agli ordini di Luca Lolaico con la Gaviese, si tratta di un ritorno in città. Con l'allora Ovada Calcio fu protagonista per i primi mesi della stagione 2013 – 2014 di un campionato in Promozione non particolarmente fortunato agli ordini di mister Pier Mario Fiori. Come detto, con Lovisolo si completa il mercato della società presieduta da Gian Paolo Piana; oltre al fiore all'occhiello di William Rosset, annunciato qualche giorno fa, tra gli elementi di spicco con esperienze di categorie superiori si evidenziano il centrocampista Gregoria Anania e il difensore centrale Cristian Tangredi.