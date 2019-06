L'Ovadese Silvanese punta sull'esperienza

OVADA - Ancora lavori in corso in casa Ovadese Silvanese che sta definendo l’organico in vista del campionato da matricola nella prossima Promozione. E nella settimana appena conclusa il focus sembra essere andato sull’assetto difensivo dopo la rinuncia a Davide Oddone. E’ stato infatti annunciato l’arrivo di Cristian Tangredi, esperto centrale arretrato (37 anni) che le ultime stagioni le ha vissute tra Genova Calcio e Baiardo. Assieme a lui potrebbe muoversi Luca Briata, difensore tecnico che quest’anno ha vissuto una stagione complicata dopo l’infortunio al ginocchio della prima giornata di campionato. Sugli esterni ci sarà probabilmente Luca Martinetti, difensore classe 1987 dall’Albese ed ex Santostefanese. Stessa età per il centrocampista Nicolò Porrata, ultimo annuncio in ordine di tempo, e esperto di Promozione in Liguria con l’Arenzano. Arricchirà il reparto di mezzo anche Alberto Boveri, figlio dell’assistente del nuovo mister. In settimana dovrebbe completarsi l’organico che già può contare sugli arrivi di Gregorio Anania e Simone Giusio. E’ anche tempo di conferme dato che la dirigenza ha fatto sapere i nomi dei giocatori protagonisti dell’ultimo campionato che rimarranno in arancionero: si tratta del portiere Gallo, il centrocampista Mezzanotte e del fantasista Dentici.