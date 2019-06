Boys 2004: niente da fare in Coppa

OVADA - E' mancata la ciliegina su una torta già molto ricca. I Boys 2004 non sono riusciti a portare a Ovada anche Coppa Piemonte, dopo il successo in campionato. La finale si è risolta con la vittoria dell'Ivrea Banchette per 2-1. Vantaggio immediato degli eporediesi con Dimino. Fra le occasioni per pareggia costruite dalla squadra di Micale spicca il palo colpito da Tagliotti. Al 34 il pareggio col rigore trasformato da Visentin e concesso per un fallo su Cannonero. Nella ripresa le due squadre costruiscono buone occasioni per il vantaggio. Nel recupero è però Dimino a portare in vantaggio decretando la sconfitta degli ovadesi. Formazione: Massone, Regini, Sciutto, Barbato, Alloisio Edoardo, Vinsetin, Mazzarello, Ferrar, Cannonoero (Torelli), Campodonico, Tagliotti A disp.: Maranzana, Perrrotta Statuto, Alloisio Samuele.