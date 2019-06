Capitan Oddone lascia l'Ovadese Silvanese

OVADA - I primi arrivi annunciati nei giorni scorsi sono quelli di Gregorio Anania e Simone Giusio, rispettivamente centrocampista e attaccante in arrivo da Santostefanese e Acqui. Fa però rumore, in casa Ovadese Silvanese, la prospettiva di non vedere nella formazione ai nastri di partenza del prossimo campionato Davide Oddone, capitano di lungo corso della squadra un'intera carriera spesa per i colori bianconeri prima arancione e nero dopo la fusione con la Silvanese. Non c'è una conferma ufficiale da parte della società, ma lo stesso giocatore ha confermato quanto accaduto con un post su Facebook dando concretezza alla voci circolate nei giorni precedenti. La notizia ha fatto subito scalpore tra gli appassionati: Oddone ha vissuto tutta la sua esperienza calcistica a Ovada, prima nel settore giovanile, poi in prima squadra dal 2008. Si attende ora di capire quali saranno le prossime mosse della dirigenza. Le conferme certe sono quelle di Gallo, di Briata, difensore reduce da una stagione con pochissime presenza dopo l'infortunio al ginocchio della prima giornata di campionato. Tre i giocatori ancora da individuare per i ruoli di difensore centrale, attaccante e centrocampista, mentre particolare attenzione dovrà essere riservata ai giovani dal momento che il campionato di Promozione prevede in campo un 2000 e un 2001 ed altrettanti in panchina.