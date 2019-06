Uà Cycling: campagna per la sicurezza in strada

"Siamo sulla stessa strada". La scritta è ben impressa sulle maniche della nuova divisa di Uà Cycling Team, la società del ciclismo amatoriale ovadese che qualche giorno fa ha lanciato la sua campagna per la sicurezza stradale e un rapporto di rispetto tra chi va in macchina e chi invece usa la bicicletta. Sulla stessa manica c'è l'immagine di un'auto e di un ciclista. «L'intento – spiega Enrico Ravera, presidente del sodalizio – è quello di cercare una via di convivenza utile a entrambe le categorie. Sulla schiena abbiamo stampato anche una freccia bidirezionale tra auto e bicicletta con la scritta “Rispetto”. E' un messaggio molto importante, specie per una società che svolge anche attività giovanile». La presentazione delle nuove divise è arrivata nel corso della giornata organizzata per un'uscita collettiva tra adulti e bambini della scuola di ciclismo ed è l'anteprima delle iniziative dei prossimi mesi, tra le quali la gara di destrezza su due ruote in programma al Geirino sabato 29 giugno e l'edizione 2019 della Randonnè in programma la prima domenica di ottobre.