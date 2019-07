''E...state qui'': la Parrocchia traccia il bilancio della prima parte

OVADA - La "Bella storia!" è andata in archivio il terzo venerdì di questo mese, dopo tre settimane e mezzo di duro lavoro ma anche tanto divertimento. Ma, come recita lo slogan scelto dagli organizzatori, anche questa 26° edizione di "E...state qui" lascerà diversi piacevoli ricordi, e anche qualche spunto per riflettere, a tutti i giovani partecipanti. Dal 12 giugno fino al 5 luglio i i 42 educatori della Parrocchia Nostra Signora Assunta di Ovada hanno proposto un programma ricco di attività - fra il parco Pertini e le tradizionali gite fuori porta - ad una media di 110 ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Dalle ore 8.00 fino al tardo pomeriggio, con giochi, laboratori e gli immancabili tuffi nella Piscina del Geirino, senza dimenticare la camminata nel verde a San Venanzio, il tradizionale appuntamento al Parco Acquatico “Bolle Blu”, la partecipazione al “Salgari Campus” (Torino) e all’incontro conviviale con tutti gli oratori estivi della Diocesi a Nizza Monferrato e la giornata di svago al “Parco Divertimento di Leolandia”. Insomma, ora che la palla è passata alla Servizi Sportivi, "la Parrocchia di Ovada desidera ringraziare tutti i partecipanti - spiegano gli organizzatori della prima fase di "E...state qui" -. Auguriamo a tutti buone vacanze, una buona estate e arrivederci al prossimo anno".