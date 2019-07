Al Geirino 12 ore di nuoto per beneficenza

OVADA - Una giornata di sport e divertimento con una finalità benefica. Andrà in scena sabato 27 luglio, presso la piscina del Geirino, la 12 Ore di nuoto organizzata dalla Servizi Sportivi. L'obiettivo è nobile: finanziare le attività di “Camminfacendo” e “Lo Zainetto”, associazioni attive nel tessuto cittadino nel sostegno a disabili e categorie svantaggiate, e in particolare rendere possibile l'utenza dell'impianto nel periodo invernale. Di certo i partecipanti non dovranno soffrire di insonnia. L'inizio delle operazioni è previsto alle 5.00 del mattino (con accredito dalle 4.30). Si potrà nuotare a volontà (due minuti o cinque ore) fino alle 17.00. L'ingresso è la prezzo simbolico di 10 euro. Per tutta la giornata al nuoto si alterneranno attività di animazione con fitness in acqua e animazione per i più piccoli. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Geirino: 0143.83.56.54. Dalle 17.30 in programma le premiazioni.