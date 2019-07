Bella Ovada stasera: musica e animazione nel centro storico

OVADA - Una grande discoteca all'aperto che farà ballare tutti gli ovadesi. E' questa la parola d'ordine e l'intento della quarta ed ultima serata di "Bella Ovada stasera", l'iniziativa promossa dall'associazione dei commercianti della città per animare i venerdì sera estivi. L'appuntamento, come da tradizione, è nelle varie piazze del centro storico dove, a partire dalle ore 21.00, si esibiranno alcuni artisti ed associazioni musicali locali. Il tutto con la colonna sonora dei "Ja è music", una banda itinerante che andrà ad allietare e coinvolgere grandi e piccini lungo le vie della "vasca".

In piazza Assunta saranno i giovani del "Peakbeat Sound System" a farla da padrone, con una consolle che, nel corso dell'evento, proporrà una selezione di vari generi. Serata dedicata al tango in piazza Matteotti con Carla Poquettino e Dj Roberto Rampini. Nella zona adiacente, da via Torino a largo Don Salvi, fino a piazza San Domenico e al quartiere Le Aie, saranno i locali, bar e ristoranti, a diffondere le note. Dal jazz al blues al classico: basta solo scegliere la melodia preferita o lasciarsi trasportare in un viaggio musicale nel cuore di Ovada.