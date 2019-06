Pinocchio e Mangiafuoco per il Centro Hanna

OVADA - “I promessi sposi” e “Le avventure di Pinocchio” come filo conduttore. Il quaderno multimediale, software libero realizzato all'interno dell'Istituto Pertini, come strumento concreto di lavoro. Si è concluso da poco il laboratorio promosso dal Centro Nuove Tecnologie “Hanna” promosso all'interno della scuola media del Comune di Ovada. Sotto la guida dell'educatrice Nadia Marenco e dell'assistente educativa Anna Lardieri, tre ragazzi e due ragazze accomunati da disabilità motorie e per tre di loro da serie compromissioni del linguaggio, hanno potuto portare a termine il loro progetto sui due grandi classici della letteratura italiana. I cinque partecipanti sono entrati nella trama dei due romanzi, pur rimanendo aderenti alla trama degli autori, non è mancata la loro personalizzazione. A conclusione del laboratorio si è mostrato il lavoro realizzato a genitori, insegnanti ed operatori socio - sanitari per sottolineare l’evoluzione e le ripercussioni positive nei ragazzi.

Dalle immagini e musiche scaricate da Internet, utili per narrare e rielaborare fiabe e favole a scopo educativo e collegando ad esse le registrazioni dei dialoghi tra i partecipanti si è poi passati ad inserire le immagini dei ragazzi in veste di attori. Inoltre, quest’anno grazie alla collaborazione volontaria degli insegnanti del Corso ad indirizzo musicale dell’IC Pertini Fabrizio Ugas e Tiziana Calì, si è accostata la musica della chitarra, del flauto, utilizzo degli strumenti musicali dello “strumentario Orff” suonata dagli insegnanti oppure dai ragazzi del Corso. Non sono mancate le collaborazioni con altri istituti come la Scuola dell’infanzia di Tagliolo che con l’apporto di alcune immagini realizzate dai bambini hanno arricchito le scenografie.