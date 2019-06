Vela: una serata sugli integratori

OVADA - Torna questa sera, mercoledì 26 giugno, la "Scuola del cittadino responsabile" promossa da Vela, il ciclo di incontri mensili su sanità, salute e buone pratiche di prevenzione. A partire dalle 19.30, presso il convento dei Cappuccini di via Cairoli, si parlarà di "Integratori alimentare, quando e come. I pericoli nascosti". A introdurre il tema sarà la dottorea Isabella Angelini, specialista di Medicina Interna e Oncologia dell'Asl Al con la relazione "Alla ricerca dell'integratore magico: le motivazioni psicologiche". A seguire interverrà la dottoressa Paolo Varese, responsabile del Day Hospital oncologico dell'ospedale di Ovada che si occuperà di "Integratori alimentari: i pericoli nascosti". La dottoressa Stefania Lingua, specialista in Scienza dell'alimentazione dell'Asl Al, porterà di seguito un contributo sul tema "I probiotici: miti o sostegno alla cura?". A chiudere la dottoressa Maria Amisano, responsabile del Gruppo Interdisciplinare per la cura delle malattie dell'apparanto digerente dell'Asl Al si occuperà di "L'integrazione nutrizionale nella chirurgia dell'apparato digerente fegato – pacreas e stomaco".