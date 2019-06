Passeggiate sotto le stelle: seconda escursione con il Cai

OVADA - Secondo appuntamento con le “Passeggiate sotto le stelle”, l'iniziativa promossa dalla sezione di Ovada del Club Alpino Italiano. Dopo il successo della camminata d'esordio di martedì scorso - a cui hanno preso parte oltre duecento partecipanti -, l'appuntamento si rinnova per stasera, 25 giugno, con l'Anello di Trisobbio. Rispetto al tour di San Pancrazio - Pieve, nel circondario di Silvano d'Orba, stavolta ci si sposta di qualche chilometro più a Nord, con partenza dal parcheggio del percorso verde del paese. Anche in questo caso si prevede una facile escursione serale adatta a tutti, anche se gli organizzatori ricordano e consigliano sempre di presentarsi al ritrovo in orario e con indosso un abbigliamento adeguato per una camminata.