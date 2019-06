Les Carrelages: visite teatrali del centro storico

Raccontare persone e luoghi con un format diverso. E' la proposta che Les Carrelages, l'associazione di promozione turistica nata lo scorso anno al termine del corso svolto alla Casa di Carità “Arti e Mestieri” , propone per venerdì 5 luglio nel centro storico nell'ambito di “Bella Ovada stasera”. Si tratta di due “Visite teatrali” per le vie del centro storico. «Vogliamo – spiega uno dei promotori, Gian Luigi Robbiano – mostrare le ricchezze della città nella loro completezza. Non solo monumenti ma anche prodotti di eccellenza. Il tutto con un taglio più accattivante». Per l'associazione è il secondo anno di attività e non mancano le iniziative. A partire da luglio, tutti i sabati alle 10.00 è prevista la visita “Al mercato con Caroline”, alla scoperta dei prodotti a km 0 della zona. Al pomeriggio, sempre al sabato, dalle 17.30, “Le sorelle del castello”, tour architettonico in città. Tutti i venerdì, dalle 17.30 “Ovada, dolcetto d'origine – Wine Tour”. Per ulteriori informazioni: Caroline 338.669.50.99 - Gianluigi 331.62.78.549