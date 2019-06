Donato un nuovo defibrillatore

SILVANO D'ORBA - E' stato posizionato sulla facciata del Palazzo Comunale per consentire la fruibilità da parte dei cittadini formati per l'utilizzo il defibrillatore donato alla cittadinanza dall'associazione "Club Le Veterane a San Pancrazio - Raduno auto e moto d'epoca". Il gesto permetterà di offrire alla collettività uno strumento a tutela della salute pubblica e di contribuire a rendere il paese di Silvano d'Orba un'area cardioprotetta. Nel frattempo i dottori Vincenzo Roffredo e Franca Siri, pediatri di Acqui Terme e Ovada, si sono occupati del corso per l'abilitazione agli amministratori del comune.