Strategie per combattere i big

“Il corso di e-commerce apre una porta su una lunga strada piena di possibilità: bisogna saper scegliere e dedicarsi a quello che più ci interessa.”. Così ci racconta Daniele Natali, volto conosciuto del commercio Ovadese che, dopo aver raggiunto ottimi risultati con il suo negozio on-line, da 4 anni si occupa di commercio elettronico in dropshipping, ed attualmente crea e gestisce diversi siti E-commerce con brillanti risultati. Lo scorso anno Daniele ha comunque deciso di iscriversi al corso di E-commerce presso Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada per approfondire ed ampliare le sue conoscenze maturate negli anni come autodidatta. “È un periodo complicato per il commercio; combattere con i big del settore è impegnativo, ma studio strategie diverse per ritagliare una buona fetta di mercato.” Frequentare il corso gli ha permesso di acquisire un metodo che oggi utilizza con profitto e di colmare qualche lacuna grazie anche ad una serie di lezioni dedicate alla parte fiscale, al web marketing e al GDPR.

“L'errore che commettevo era di iniziare subito a creare il sito seguendo uno schema studiato raccogliendo le esigenze dei clienti; invece ho imparato che bisogna preparare uno schema collegato ad una strategia, ponendosi obiettivi ben precisi al di là della semplice vendita. Il corso mi ha poi aiutato a mettere insieme le nozioni che sapevo per creare una linea ben precisa”. Ci spiega il docente Maurizio Alverino, durante la consegna degli attestati: “ Siamo partiti dall’esperienza di ciascuno nel quotidiano, sia come utilizzatore che come operatore e abbiamo cercato di concretizzare le tecniche di costruzione di un ecommerce valido ed efficace.”. E Daniele ce lo conferma, consigliando a chi è interessato al settore di frequentare il corso, anche solo come arricchimento, a prescindere da quello che farà. “È un corso impegnativo, ma incredibilmente appagante. Chi deciderà di iscriversi ne uscirà sicuramente soddisfatto”. I risultati di Daniele parlano da soli. Ce lo confermano non solo le aziende con cui collabora, ma anche le recensioni dei clienti soddisfatti del servizio con un voto a cinque stelle!(www.stylottica.com www .manuciao.com). .... e se il prossimo passo fosse insegnare?