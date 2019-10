Storie di successo: Radian, fare carriera con la scuola professionale

“Cosa consiglieresti agli alunni di Casa di Carità?” “Di finire gli studi e di non fermarsi mai, di continuare”. Questa è la raccomandazione che Radian Hornet, ex studente dell’Istituto Professionale di Ovada, fa agli allievi di oggi. Radian ha ottenuto la qualifica con il Corso di Operatore Meccanico e ha deciso poi di specializzarsi iscrivendosi al corso professionale di Operatore su Macchine Utensili a Controllo Numerico. L’assunzione è venuta subito dopo il corso, alla Prometes Sistemi di Campo Ligure, azienda automatizzata all’avanguardia nella lavorazione dei metalli.

“Appena finita la scuola ho iniziato subito a lavorare in officina, prima su una macchina semplice, di cui conoscevo il funzionamento; dopo sei mesi mi hanno spostato su una seconda macchina, più complessa e moderna. Il corso quindi mi ha portato sulla strada giusta. Dopo un po’ di tempo i miei capi mi hanno proposto di venire a lavorare in ufficio. Partire dall’officina mi aiuta a disegnare perché conosco come si realizzano i pezzi”. Infatti Radian oggi lavora sempre nella stessa azienda, ma in ufficio, dove si occupa di programmare il taglio dei componenti da produrre. “Due anni fa ho scelto di ricominciare a studiare, ho provato e quest’anno sono riuscito a diplomarmi.” Grazie alla Qualifica ottenuta in precedenza, con due anni di scuola serale Radian ha potuto conseguire il diploma in ragioneria con grande soddisfazione. E l’università? “Per ora non ci penso...” ma quel “per ora” ci fa capire che la strada verso il successo di questo ragazzo è solo iniziata.