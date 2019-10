Storie di successo: Ginevra, crescita professionale

OVADA - “Sono cresciuta molto in questo ultimo anno, gli insegnanti hanno un metodo diverso di spiegare e ho imparato che il mio territorio è unico”. Ginevra ha da poco iniziato il secondo anno del corso Operatore ai Servizi di promozione ed accoglienza: durante lo scorso anno ha avuto una notevole crescita personale e professionale. “Ho scelto questa scuola per la mia passione per l’arte e la cultura: le grandi città sono sempre interessanti, ma nei piccoli borghi puoi trovare persone e luoghi incredibili. Per questo motivo, io e miei compagni, abbiamo creato una piccola pagina Facebook, intitolata Ovada Futura, dove postiamo gli scorci e le esperienze più belle della nostra città.”

Il corso scelto da Ginevra non rappresenta solo un modo per entrare nel mondo del turismo, ma fornisce anche competenze informatiche, contabili, di comunicazione e marketing, di lingue straniere (inglese, tedesco e francese), insomma tutto quello che oggi serve per lavorare in ufficio e a contatto con il pubblico. Nei suoi corsi, la Casa di Carità di Ovada fornisce anche laboratori di crescita personale, servizi di orientamento e ricerca attiva del lavoro. “Non vedo l’ora di arrivare al terzo anno”, aggiunge Ginevra, “per poter fare la prima esperienza di stage in azienda. A me piace molto il lavoro in agenzia di viaggi, ma anche poter camminare e spiegare il paesaggio e l’ambiente stando all’aria aperta non mi dispiace. Mi piace la possibilità che fornisce la Casa di Carità di studiare 3 anni e poi, una volta acquisita la qualifica, decidere se andare subito a lavorare o proseguire negli studi, volendo anche serali.”