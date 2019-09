Casa di Carità: energia e esperienza per il territorio

OVADA - La Casa di Carità Arti e Mestieri è una scuola professionale nata dal basso, dall’idea dei nostri nonni che lo studio rappresenti lo strumento migliore per risollevarsi da una situazione difficile. L’economia il lavoro sono in continuo mutamento ed è per questo che offriamo corsi professionali per tutte le età e requisiti, che permettano agli utenti di aggiornarsi, imparare e intraprendere nuove professioni. Tutti i corsi proposti sono progettati sulla base di richieste di lavoro o rappresentano professioni in crescita nell’immediato futuro. Sia chiaro: non promettiamo che al termine del corso troverai subito lavoro, ma ti garantiamo docenti che sono anche professionisti del settore, una scuola con strumentazione adeguata, servizi di orientamento e ricerca attiva del lavoro e soprattutto valorizziamo le tue attitudini e il tuo talento aiutando a definire il tuo obiettivo professionale realistico e realizzabile.

Oltre il 50% dei giovani che seguono i nostri corsi (provenienti anche da percorsi diversi), trovano lavoro in aziende dell’ambito per cui si sono formati; il 93% degli adulti si ritiene soddisfatto del corso completato. Ogni anno promuoviamo nuovi corsi ed ogni anno ci sono ragazzi ed adulti che hanno tratto beneficio da essi: trovando lavoro, intraprendendo una nuova attività o semplicemente imparando ad utilizzare strumenti utili anche per hobby e passioni. Nei prossimi mesi vi faremo conoscere chi ce l’ha fatta: giovani e meno giovani che si sono messi in gioco attraverso i servizi e corsi da noi offerti e sono riusciti a realizzare totalmente i propri sogni. La prima storia che racconteremo sarà in ambito turistico e sarà in edicola il 19 settembre.