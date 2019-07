Ovada - Maltempo: il cantiere di piazza XX settembre si allaga

È il centro della città e, durante la campagna elettorale della scorsa primavera, si è parlato più di una volta di lavori pubblici e del tanto atteso restyling di piazza XX settembre. L'apertura del cantiere per il rifacimento del marciapiede, che sarà completato nelle prossime settimane, non ha raffreddato uno dei temi caldi dell'estate ovadese. Il dibattito si è riacceso nei giorni scorsi, quando, a causa della pioggia scesa martedì pomeriggio, si sono registrati dei piccoli allagamenti a ridosso dell'area interessata dall'intervento. Critico, in particolar modo, il consigliere di minoranza, Angelo Priolo (Ovada Viva), che ha inviato il video alla nostra redazione.