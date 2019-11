Reti bianche nel derby fra Mornese e Capriatese

ALESSANDRIA — Nel girone L riflettori puntati sul derby fra il Mornese, tornato prepotentemente in zona play-off, e la capolista Capriatese. Il pareggio a reti bianche ottenuto dalle due squadre penalizza maggiormente i ragazzi di mister Ajjor, fermati dalla traversa (Bisio), dal palo (Giannichedda) e da un calcio di rigore mandato a lato dallo stesso numero dieci gialloverde. Per i viola il punto conquistato rappresenta un premio per la prestazione più che sufficiente, a fronte di un campo allentato e di una situazione di emergenza che non sta agevolando il lavoro del tecnico Boffitto. Pareggio pirotecnico 3-3 tra Frugarolese e Pro Molare (gol di Giaccone e doppietta di Alb per la Frugarolese, doppietta di Sorbino e rete di Scontrino per la Pro). Vince 2-1 la Boschese in casa con il Real Novi grazie alle reti di Del Pellaro e Lipari; vittoria anche per il Cassine 2-1 sulla Castelnovese (Menabó e Barbasso). 2-2 tra Sale e Deportivo Acqui: per i padroni di casa reti siglate Castini e Calderisi, per gli ospiti Roveta e Cambiaso. Rinviate Viguzzolese - Cassano e Libarna - Casalnoceto.

Cade la Pastorfrigor che in casa del PSG perde 2-1: il gol di Vetri illude, ma poi gli avversari segnano due reti e completano il sorpasso; domenica amara anche per la Don Bosco Alessandria che perde 2-1 in casa della Nicese (a segno Nisi). Chiude il pareggio 2-2 fra Quargnento e Casalcermelli (per i padroni di casa gol di Rossi e Caselli).



Girone I

Nicese - Don Bosco Al 2-1

Psg - Pastorfrigor 1-2

Quargnento - Casalcermelli 2-2



Girone L

Viguzzolese - Cassano RINVIATA

Boschese - Real Novi 2-1

Castelnovese - Cassine 1-2

Libarna - Casalnoceto RINVIATA

Mornese - Capriatese 0-0

Frugarolese - Pro Molare 3-3

Sale - Deportivo Acqui 2-2