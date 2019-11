Diocesi di Tortona e Lions Ovada donano elettrodomestici

CASTELLETTO D'ORBA - Sono stati consegnati nella giornata di ieri i 53 elettrodomestici acquista con risorse economiche messe a disposizione dalla Diocesi di Tortona e dal Lions Club di Ovada e destinati agli alluvionati di Castelletto d'Orba, il paese dell'Ovadese più colpito dalla massiccia ondata di maltempo dello scorso 21 ottobre. "Un bel segnale questa generosità - ha commentato il sindaco Mario Pesce - in un momento non facile". Gli acquisti sono stati fatti presso il negozio Radiolino di Ovada. Sempre ieri, come da programma, sono partiti i lavori di messa in sicurezza sulle strade verso la Bozzolina e la Crivella.