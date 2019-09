Un casello suppletivo per alleggerire il centro?

OVADA - Ovada fa i conti da qualche giorno con la nuova viabilità, quella imposta del blocco del transito dei mezzi pesanti oltre le 3.5 tonnellate in via Gramsci in direzione del casello autostradale. E proprio di quest'ultimo si dibatte con l'intenzione da parte del Comune di Ovada di chiedere una soluzione suppletiva per alleggerire il centro della città dal peso di un traffico difficilmente sostenibile. «Abbiamo avviato contatti – spiega il sindaco Paolo Lantero – Da qui alla fine dell'anno dovremo capire se è possibile ottenere un'altra uscita». L'area sarebbe quella di Lercaro. E anche Silvano d'Orba si inserisce con un progetto.

