Pertini: seminario di robotica con l'ingegner Barbara Bruno

OVADA - Si parlerà soprattutto delle nuove tecnologie nel seminario "Robotica e Robot per l’Insegnamento: una breve panoramica", in programma venerdì (20 settembre) pomeriggio a partire dalle ore 16.00 presso l'Istituto Pertini di Ovada. Ad esporre la relazione sarà l'ingegner Barbara Bruno, ricercatrice della Scuola Politecnica Federale di Losanna (EPFL), dove si occupa dello sviluppo di robot per il supporto dell’insegnamento e dell’apprendimento. Nelle due ore successive verrà affrontato il tema dell'automazione a 360 gradi, con particolare riferimento al mondo scolastico.

Dopo una breve panoramica sulla robotica in generale e sull’impatto che avrà sulle professioni, nel corso dell'incontro si approfondirà lo stato della ricerca riguardo ai robot per il supporto all’insegnamento di materie scientifiche e non. Per l'ingegner Barbara Bruno, laureata in Robotics Engineering presso l’Università degli Studi di Genova - dove ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca con una tesi sulle tecnologie per la domotica - e Technical Manager del progetto europeo CARESSES (che coinvolge 9 istituti fra Europa e Giappone per lo sviluppo di un robot per l’assistenza agli anziani capace di adattarsi alla cultura della persona assistita) si tratta di un ritorno nei locali dell'Istituto scolastico ovadese dove ha ottenuto il diploma della scuola secondaria di primo grado.