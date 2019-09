Capriatese a valanga, Mornese rimontato di due gol

ALESSANDRIA - Ritornano in campo anche le società alessandrine della Seconda categoria divise tra il girone I ed il girone L.

Nel girone L spicca il successo della Capriatese a Molare. I ragazzi di mister Samir Ajjor hanno espugnato il "Comunale" con un convincente 4 a 1 grazie alle sigle di Dionello, Panariello e alla doppietta di Bisio (uno dal dischetto). La rete della bandiera messa a segno dai giallorossi porta la firma di Scarsi, a segno dagli undici metri sul parziale di 3 a 0 per gli ospiti

Pareggio in rimonta per la neopromossa Boschese in casa del Mornese. Un 2 a 2 che soddisfa solo a metà i viola, in vantaggio grazie alle reti di Malvasi e Carrea. Bravi i neroverdi a colmare il gap con Falciani e Lipari; la Frugarolese batte 2-0 il Deportivo Acqui con i sigilli di Ruffato e Sebastian Alb.

Il Cassine si impone 1-0 in trasferta a Casalnoceto grazie alla marcature di Savio, la Castelnovese Castelnuovo divide la posta 0-0 con il Cassano; anche il Libarna pareggia 1-1 con il G3 Real Novi (gol di Di Leo al decimo, risponde Rebora fine primo tempo, da segnalare il rigore parato da Massone su Reyes al novantesimo); chiude la Viguzzolese che non va oltre lo 0-0 con il Sale (altra squadra neopromossa).

Nella prima giornata di campionato del girone I la Fortitudo Occimiano batte 2-1 il Valfenera grazie alle sigle di Misbah e Rizzo; in trasferta a Nizza il Casalcermelli perde 5-1 contro una forte Nicese mentre il Quargnento pareggia 1-1 sul campo della Nuova Astigiana (a segno Steffan nel primo tempo).

Il match tra Don Bosco Alessandria e la neopromossa Pastorfrigor Frassineto è iniziato alle 17.30 (con la nuova guida sulla panchina della Pastor, Fabio Borlini ex Fulvius e Luese) .