Scout: riunione con i genitori per l'avvio del nuovo anno

OVADA - Il nuovo anno scout è alle porte e, come da tradizione, i responsabili del gruppo Ovada 1 sono già al lavoro in vista della ripartenza. Il primo appuntamento, in tal senso, è per martedì prossimo, 17 settembre, a partire dalle ore 20.45, presso i Padri Scolopi di piazza San Domenico. Sarà l'occasione per un primo incontro sulle principali metodologie scout sulle tempistiche dei prossimi mesi. Alla riunione informativa propedeutica all'avvio delle attività sono invitati tutti i genitori con figli interessati a far parte della storica realtà ovadese, che nella scorsa primavera ha festeggiato il primo secolo di vita.

Per quanto riguarda le iscrizioni occorre poi collegarsi al sito del gruppo (www.scoutovada1.org). I tempi, le modalità e i criteri per le selezioni - e la conseguente eventuale accettazione - verranno spiegati durante la riunione del 17 settembre. Per ulteriori informazioni visitare il sito oppure attraverso l’indirizzo mail info@scoutovada1.org. L'anno 2019/2020 inizierà il 12 ottobre con appuntamento alle ore 16.30 per la Messa presso la chiesa dei Padri Scolopi. Successivamente si svolgeranno i riti di passaggio, la presentazione dei capi e la cena di autofinanziamento in programma a partire alle ore 19.00, sempre nelle sedi dell'associazione.