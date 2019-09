Boys Calcio: al via la stagione delle giovanili

OVADA - La grande novità di questa stagione è la presenza di una prima squadra iscritta al campionato di Terza categoria, al via nelle prossime settimane. Ma la Boys Calcio è soprattutto un'eccellenza a livello di settore giovanile, come dimostrato dalla partecipazione della Juniores al torneo Regionale (mentre le altre squadre si presenteranno ai nastri di partenza dei rispettivi campionati provinciali). La presentazione ufficiale dello staff dirigenziale e degli allenatori è andata in scena qualche giorno fa nel corso di una serata organizzata a Grillano presso “Casa Parodi”. Onori di casa affidati a Giampaolo Piana che ha sottolineato come deve lavorare la squadra dietro la scrivania e il metodo per crescere in un'ottica che superi il singolo comune e metta in sinergia anche Silvano, Castelletto, Molare e Belforte.

Tante le novità illustrate da Massimo Coscia. Dagli Allievi 2003 sono guidati da Silvio Pellegrini con il vice Corrado Divano agli Allievi fascia B 2004 che ripartono dal confermatissimo Biagio Micale con il responsabile Carmelo Barca. I Giovanissimi 2005 invece sono stati assegnati a Nildo Biato con esperienze in Valle Stura nella Campese che si è portato con sé quale vice Giuseppe Pastorino, responsabile di squadra Giuseppe Cancilla. Nei Giovanissimi fascia B 2006 c'è il gradito ritorno di Mauro Sciutto, dopo le parentesi con le prime squadre di Ovada, Cassine e Lerma, che avrà come vice Marcello Sultana e gli accompagnatori Carlo Ottonello, Riccardo Gaggino e Sanchez Guio.

La parte non agonistica è stata presentata da Danilo Salvarezza: gli Esordienti 2007 saranno seguiti da Mario Tamani con il vice Matteo Pesce, responsabile di squadra Cristian Occhipinti. Gli Esordienti 2008 avranno come guida Massimiliano Baratti con il vice Alessandro Barletto, responsabile di squadra Carlo Perfumo ed accompagnatore Danilo Vignolo; gli Esordienti Misti 2007/2008 sono affidati ancora a Biagio Micale con il responsabile Carmelo Barca. I Pulcini 2009 disputeranno la stagione con il mister Andrea Ottonello, il vice Marcello Cioncoloni e Paolo Vicari, responsabile di squadra Paolo Vattuone. I 2010 saranno guidati Giovanni Parodi coadiuvato dal vice William Rosset e i responsabili Emanuele Pesce e Alessandro Ferrari. I Primi Calci 2011 vedono la presenza di Marco Bisio, mentre la coordinatrice organizzativa dei primi Calci 2012 e Piccoli Amici 2013 e 2014 è Marciano Monica con il coordinatore tecnico Alberto Cipollina e i responsabili Gianluca Coletti e Davide Puppo. Il preparatore atletico è Enrico Lombardi e i preparatori dei portieri Giorgio Basso e Biagio Micale.

Un'altra novità è rappresentata dal progetto calcio femminile “Girls Calcio” a Molare con il responsabile Marco Albertelli che si avvale della collaborazione tecnica di Lidia Fossati e Cristina Bavazzano, A tutt’oggi sono iscritte 29 ragazze nelle leve comprese tra il 2003 e il 2009. In base a questi numeri partirà così una fase autunnale con gli Esordienti 2007 e 2008 seguita da una fase primaverile Under 12. Si tratta di un progetto avviato nelle stagioni 2015 - 16 e 2016 - 17 nelle scuole primarie di Ovada e nell’Istituto Comprensivo di Molare con risultati importanti.