Beer&Shout: la festa della birra artigianale fa tappa in piazza San Domenico

OVADA - Assolutamente imperdibile Beer&Shout, l'evento dedicato alla birra artigianale e alla musica swing, di venerdì 13 settembre in piazza San Domenico. La serata comincerà alle 18.00 con l'aperitivo in compagnia dei birrifici artigianali (con dodici spine attive) per proseguire alle 19.00 con l'apertura degli stand gastronomici (hamburger, panini con il pulled pork, hot dog artigianali alla birra, patate ripiene, pasta fresca, finger food di lumaca, gelato artigianale). Non mancherà la musica: suoneranno i Tamboo Jazz & Blues Society e balleranno coinvolgendo anche il pubblico gli Slidin'shoes Swing Dancers di Genova. Fra le idee originali del festival l'iniziativa di barattare il proprio look con i beni di prima necessità, un modo per prendersi cura delle persone meno fortunate: Andrea e Federico e i ragazzi del Barber Van acconceranno in stile anni '50 chi avrà il desiderio di vedere trasformare per una sera la propria immagine in cambio di riso, pasta, sughi preconfezionati, acqua e altro. Da sottolineare che il festival è plastic free e produrrà solo rifiuti compostabili : tutto quello che verrà dato all'interno di Beer&Shout (bicchieri, posate, piatti e bottigliette) è realizzato in cellulosa o PLA (tappi esclusi), materiali completamente biodegradabili con l'obiettivo di rendere la serata a impatto zero sull'ambiente. La manifestazione è organizzata da Il Baffo (s'impregna), sostenuto da il Nuovo Birrificio Nicese, Right Beer, Kamun, macelleria Carlevaro, la Spira, Patateria Genovese, Pastificio Mascatagliata, Petit Gout.