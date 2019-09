Ovada Artisti Docg: c'è il cabaret di Ornano al Geirino

OVADA - Dal palco di Zelig al salotto di Mai dire talk, passando per Colorado e Quelli che il Calcio. Grazie ai suoi esilaranti monologhi, Antonio Ornano è diventato uno dei comici più apprezzati del panorama nazionale. Dopo Gene Gnocchi e Mogol, sarà il noto cabarettista genovese a chiudere "Ovada Artisti Docg", la rassegna organizzata dalla Servizi Sportivi presso l'impianto del Geirino. L'appuntamento con "Anthology", lo spettacolo - che racconta di una vita profondamente segnata da esperti di animali, registi bipolari, muratori di Renzo Piano e life coach - del 47enne ligure, è in programma per sabato 14 settembre a partire dalle ore 21.00. E’ “Anthology”, lo spettacolo che Antonio Ornano, il popolare comico di Zelig, porterà al Geirino il prossimo 14 settembre alle 21.00. Sul palco del Palazzetto dello Sport Ornano porterà le schizofrenie di un uomo che deve fare i conti con le sue inadeguatezze e le fragilità. Il tutto in una chiave comica che è il registro più apprezzato dell’artista. Per informazioni e prenotazioni: 346.42.67.512 oppure 0143.83.56.54 (Segreteria delle Piscine).