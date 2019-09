Mornese: al via le celebrazioni per la Festa di San Nicola

MORNESE - Prenderà il via domani sera, a partire dalle ore 21.00, con l'esibizione del "Prof in Coro" presso la Chiesa Parrocchiale del paese, una tre giorni ricca di appuntamenti per la Festa Patronale di San Nicola. Per celebrare il Santo Patrono, il centro storico del luogo sarà animato da vari eventi ed iniziative finanziate dall'associazione Mornese E20. Si comincia, come detto, domenica sera, con il repertorio canoro di musica sacra proposto dal gruppo locale. Si passa poi al giorno "cerchiato" in rosso sul calendario, ossia martedì 10 settembre quando, alle ore 11.00 verrà celebrata, la Santa Messa Solenne in onore di San Nicola, celebrata dal cardinale Domenico Calcagno ed animata dalla Corale Parrocchiale. Nel pomeriggio alle ore 17.00 Santi Vespri, cui seguirà la Solenne Processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale e dai tradizionali Cristi. Al termine rinfresco nel piazzale della Chiesa.

Di sera, in Piazza Doria, serata danzante con l’orchestra “Graziella Group”, degustazione di prodotti tipici locali, pesca di beneficenza e mostra di fotografie antiche. Mercoledì 11 settembre è da anni il “giorno della Fiera”. Dall’alba al tramonto, le vie del centro storico di Mornese ospiteranno un cospicuo numero di bancarelle riguardanti qualsiasi genere di prodotto, compresa la degustazione sotto la Loggia dei vini tipici del territorio e l’esposizione di trattori d’epoca. Dopo il successo delle scorse edizioni, continua anche quest’anno l’esposizione d’arte denominata “Arte in Molonesio”, grazie alla quale, artisti di diversi generi esporranno le proprie creazioni nei “Caruggi” del Centro Storico, scorci suggestivi e caratteristici, alcuni dei quali sono sconosciuti agli stessi mornesini. La Fiera di San Nicola ha ottenuto dalla Regione Piemonte la qualifica di “Fiera a rilevanza Regionale” per gli anni 2018 e 2019.