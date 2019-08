Sagre e concerti: gli appuntamenti del fine settimana

OVADA - La fine dell'estate si avvicina, visto che già da domenica si entrerà nel mese di settembre. Ma, proprio in questo fine settimana in cui avverrà il passaggio di consegne con agosto, non mancheranno le iniziative un po' in tutto l'Ovadese. A partire dal centro zona, dove si svolgerà Ovada in Festa. E poi via via, da Lerma a Belforte, tra musica, sagre ed intrattenimento vario con ingresso libero. Ecco di seguito il programma degli appuntamenti.

Belforte Monferrato

Sagra delle Trofie al Pesto

(fino a sabato 31 agosto) – Appuntamento presso il Campo Sportivo del paese, cinque serate (dalle ore 19.30 alle ore 22.30) con le trofie al pesto e tante altre specialità gastronomiche. Ambienti coperti e musica dal vivo



Venerdì 30 agosto



Montaldo Bormida

Sagra dei vini pregiati e dello stoccafisso

(fino a domenica primo settembre) – presso il Palavino-Palagusto con musica tutte le sere

** Info: Cantina Tre Castelli 0143 85136

Lerma

Festa Country

Dalle ore 19:00 - Street Food - Animazione con musica - Balli Country - Gonfiabili e Torneo con Toro Meccanico. Presso Campo Sportivo.

Molare

Concerto d'Organo

Evento a cura del Maestro Fabrizio Collai - Presso Parrocchia di N.S. della Pieve. Ore 21:00. Ingresso Libero.

Ovada

Dolcetto un anno in Foto e Musica

A partire dalle ore 21.00, presso la sede CAI, con selezione e postproduzione degli scatti destinati alla realizzazione di una Mostra fotografica dal titolo "Le Storie del Vino" che verrà esposta a Tagliolo Monferrato il 21 e 22 settembre



Sabato 31 agosto

Ovada

Ovada in Festa 2019

Intrattenimento lungo le vie del centro storico a cura della Pro Loco di Ovada. Manifestazione inserita nel circuito regionale di Attraverso Festival. Si comincia nel tardo pomeriggio di sabato dal parco Pertini, dove - a partire dalle ore 19.00 - è in programma un tributo ai Blues Brothers con possibilità di rifocillarsi in zona presso uno degli stand gastronomici curati dall'ente organizzatore (angolo bar cocktail e vini ed area bimbi), dagli "Amici del Borgo" (lasagne che tanto successo hanno riscontrato nella sagra dello scorso fine settimana in Viale Rebora) e frittelle (Pro Loco Costa e Leonessa). Nel centro storico della città i commercianti di Via Cairoli effettueranno lo sbarazzo con Vivi Ovada, l’Oratorio di San Giovanni Battista presenta gli agnolotti arrostiti in Piazza Garibaldi, la Scuola di ballo New Terpsichore dei maestri Massimo Gallo e Silvia Giacobbe si esibirà in Piazza Garibaldi, mentre le concessionarie di auto troveranno spazio in Via Torino. Domenica 1 settembre sempre a partire dalle ore 19 la manifestazione si concentrerà nel parco Pertini con musica e gastronomia. Musica viene proposta anche dai bar della città. Un'Ovada in festa in tutti i suoi angoli che non presenta solo gli appuntamenti della Pro Loco in collaborazione con il Comune, ma nel giardino della Scuola di Musica sabato 31 agosto alle ore 21.00 il Rotary Ovada del centenario presenta Carlo Campostrini e Back It Up in concerto e presso il campo sportivo Moccagatta di Viale Rimembranza l’A.S.D. Boys Calcio presenta tutte le squadre giovanili presso la nuova struttura con sfilata finale per le vie della città.

** Info: Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese ed Ufficio del Turismo di Ovada (0143 821043)



Domenica 1 Settembre

Trisobbio

Incontro Giovani e meno Giovani

Iniziativa aperta a tutti in programma a partire dalle ore 12.00 presso la Saoms

** Info: Comune di Trisobbio

Ovada

Memorial Farina al Geirino

2° Memorial Stefano Farina - Calcio a 11 con la rappresentativa arbitri Novi Ligure VS Amici di Stefano presso l'impianto sportivo Geirino. Programma: dalle ore 17:30 partita di beneficenza, intitolazione del campo a 11 a Stefano Farina, presentazione 1^ squadra Boys Calcio, serata musicale.

Mornese

Spettacolo Teatrale per Bambini

Aldilà e Aldiquà del Mare - Presso Piazzale delle scuole Medie. Ore 16:00

Mornese

Tributo a Fabrizio De Andrè

Tributo al popolare e compianto cantautore genovese a cura di Fabio Casanova. Il concerto è in programma in Piazza Doria, a pochi metri dalle scuole, a partire dalle ore 21.00