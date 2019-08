Geirino: in piscina una serata di tributo a Fabrizio De André

OVADA - "Faber", come lo chiamava Paolo Villaggio, è mancato vent'anni fa, l'11 gennaio del 1999. Ma la memoria è più viva che mai ed i riferimenti (musicali e non) a Fabrizio De André non sono di certo merce rara. Anche la città di Ovada, su iniziativa della Sound and Lights di Marco Olivieri, ha deciso di organizzare una serata di tributo al grande cantautore genovese. L'appuntamento è per venerdì sera, 30 agosto, presso le piscine del Geirino, a partire dalle ore 21.30. Sul palco saliranno diversi artisti locali, da Luca Piccardo a Massimiliano Fisicaro, da Andrea Manuelli a Paolo Lucchesi, Andrea Fossati ed Enrico Viotti. Nel corso dell'evento sarà ripercorsa la carriera del popolare e compianto artista genovese, scomparso all'età di 58 anni mentre era ricoverato presso l'Istituto dei tumori di Milano. Dal singolo "Bocca di rosa" all'album Crêuza de mä: l'eredità lasciata da De André è sicuramente fra le più ricche nella storia della musica italiana. Venerdì sera le sue note saranno protagoniste anche a Ovada.