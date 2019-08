''Cremolino per Aism'': oltre mille euro donati in beneficenza

CREMOLINO - Il successo di pubblico è testimoniato anche dal ricco contributo raccolto dai volontari della sezione provinciale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le offerte versate dai presenti nella serata di sabato, in occasione dell'evento "Cremolino per Aism", ammontano complessivamente a 1.379,64 euro. Un risultato che soddisfa pienamente sia lo staff della Onlus alessandrina sia i membri della Pro Loco Cremolino, che anche quest'anno si sono adoperati per la buona riuscita di questa iniziativa. "Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento - si legge nella nota diffusa dall'ente -: i ragazzi che hanno cantato, le scuole di musica, Sandro Vignolo, il cantautore Alessandro Bellati, Rudy Vallet, Simona Benetti, il panificio Castagnola, Spazio Verde di Fabrizio Bormida, il Comune di Cremolino, l’AISM e tutti i nostri volontari". Nel corso della serata si sono esibiti i ragazzi del Vocal care di Danila Satragno, i membri dell'associazione musicale culturale Matra e friends, i Belli da morire ed i componenti dell'Alexandria Music School.