Belforte: la sagra delle trofie al pesto compie venticinque anni

BELFORTE - Saranno quattro serate, da domani a sabato, all'insegna del buon cibo e della musica, con specialità gastronomiche in grado di soddisfare anche i palati più esigenti e le esibizioni di alcune fra le migliori orchestre del Nord Italia. Anche quest'anno, per la 25^ edizione della "Sagra delle trofie al pesto", l'appuntamento è presso il campo sportivo di Belforte Monferrato, con cena al coperto e le pietanze preparate nella struttura adiacente, a ridosso del perimetro di gioco. Oltre al piatto principe della festa sarà possibile gustare una ricca quantità di primi piatti, secondi con contorno e dolci, da innaffiare con i vini dell'Ovadese. A seguire, spostandosi di qualche metro, resterà attivo per tutta la durata della manifestazione il servizio bar, mentre per quanto riguarda l'intrattenimento saranno presenti diverse bancarelle e l'ormai tradizionale pista da ballo. Ad inaugurare il ciclo di serate danzanti sarà l'Orchestra "Enrico Cremon Notte Italiana" (mercoledì 28 agosto), per poi proseguire con "Ewa for you" (giovedì 29), "Monica Roboli" (venerdì 30), fino alla serata giovani "Stratagemma" (sabato 31 agosto).