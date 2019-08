Ovadese Silvanese: amichevole al Geirino dopo il successo al ''Memorial'' Rapetti

OVADA - Torna in campo l'Ovadese Silvanese dopo il successo infrasettimanale al "Memorial" Stefano Rapetti di Silvano d'Orba. Mercoledì sera i ragazzi allenati dal duo Benzi - Boveri hanno battuto il Masone (2 a 1, a segno per gli ovadesi Rosset e Dentici su calcio di rigore) e la Pro Molare (2 a 0, doppietta di Rossini). Secondo posto per i giallorossi, che si sono imposti per 3 a 1 (due reti di Sorbino e una di Bo) sui liguri. Tra i premiati - alla presenza del sindaco di Silvano, Pino Coco - con un cesto di prodotti locali il miglior portiere Stefano Gallo e il miglior difensore Luca Martinetti dell'Ovadese Silvanese e il capo cannoniere Gennaro Sorbino della Pro Molare.

L’Ovadese Silvanese si è presentata inizialmente con Gallo, Bernardi, Salvi, Boveri, Lovisolo, Martinetti, Anania, Porrata, Giusio, Rosset, Dentici. Nella seconda partita spazio tra i pali ad Alberto Cipollina e in campo a Perassolo, Riccardo Cipollina, Barbato , Rossini e Cartosio. Fermi ai box Briata, Tangredi, Panariello, Oddone. Per l’Ovadese Silvanese continuano le amichevoli di avvicinamento all’avvio della Promozione. Dopo il secondo posto nel triangolare di esordio a Castellazzo, oggi pomeriggio gli ovadesi tornano in campo al Geirino di Ovada alle ore 18.30 contro il Deportivo Acqui e mercoledì 28 ad Arenzano.