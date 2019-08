Cremolino: al via il Giubileo al Santuario della Bruceta

CREMOLINO - Prenderanno il via domani mattina le celebrazioni per il 201° Giubileo organizzato presso il Santuario della Bruceta di Cremolino. Si tratta del consueto appuntamento giubilare concesso in perpetuo con bolla Papale del 19 maggio 1818 da Papa Pio VII che, dopo i festeggiamenti per il bicentenario dello scorso anno, torna con un programma ricco di iniziative. Domenica 25 agosto, nel corso del giubileo delle famiglie, si svolgerà (alle ore 17.00) una Santa Messa celebrata dal Vescovo di Acqui Terme, Monsignor Luigi Testore, con la benedizione delle coppie. A seguire tutti i giorni dal 26 agosto al primo di settembre alle ore 8.00 recita del Rosario, alle 8.30 Santa Messa, alle 16.00 adorazione eucaristica e recita del Rosario e alle 17.00 Santa Messa con una intenzione particolare e le zone della Diocesi di Acqui Terme in pellegrinaggio.

Lunedì 26 si prega per l’aumento delle vocazioni e per tutti consacrati con il pellegrinaggio della zona ovadese. Martedì 27 si ricordano i cristiani del mondo con la presenza della zona della Valle Stura. Il programma proseguirà poi mercoledì 28 con il giubileo dei giovani con il pellegrinaggio della zona di Nizza Monferrato e Canelli. Giovedì 29 si ricordano gli ammalati e i sofferenti. Venerdì 30 è la volta delle Confraternite della Diocesi, mentre alle 20.30 Via Crucis per la Via Bruceta. Sabato 31 partecipano i ragazzi della catechesi e i gruppi parrocchiali con il pellegrinaggio delle due Bormide. Infine domenica primo settembre si prega per i lavoratori e pellegrinaggio della zona Acquese. Lunedì 3 settembre è la giornata conclusiva con il ricordo dei defunti. Alle 7.30 adorazione eucaristica e preghiera del Santo Rosario di ringraziamento per il Santo Giubileo; alle 8.00 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia e benefattori del Santuario e a seguire rinfresco fraterno. Durante le giornate sono possibili le confessioni per lucrare l’indulgenza plenaria