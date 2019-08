Molare: c'è la sagra del Polentone

MOLARE - A Molare è arrivato il tradizionale weekend del polentone, che monopolizzerà il paese da venerdì 23 a domenica 25. Proprio alla domenica, nel terzo pomeriggio, il momento clou della manifestazione con lo scodellamento della polenta preparata nel centro del paese dalle sapienti mani dei volontari della Pro Loco. Nelle tre serate sarà possibile gustare un menù variegato e ricco di specialità locali, con intrattenimento musicale a partire dalle ore 21.00. Sarà il gruppo "Magic Sound by Carlo" ad inaugurare, a partire dalle ore 19.30, l'evento molarese, in programma in piazza. Sabato 24 serata gastronomica e musicale con Liscio e dj set by "Drop". Domenica, infine, dal mattino saranno presenti banchetti e animazione, con una mostra fotografica a tema. A pranzo raviolata, nel pomeriggio spettacolo delle majorette dalle ore 16 e alle ore 18 scodellamento del Polentone. In serata è prevista l'esibizione di Sir Williams.