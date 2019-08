Econet: attivate nuove aree per il conferimento dei rifiuti

OVADA - Sono stati attivati in Ovada e in alcuni paesi della zona i centri di conferimento aggregato per la raccolta dei rifiuti riservati ai possessori di tessera per disagio sanitario, bambini fino trenta mesi e seconde case. In pratica all’interno del bacino territoriale servito da Econet relativo ai 24 comuni del primo step di avvio del servizio di porta a porta, sono state individuate dieci aree video sorvegliate in cui collocare contenitori da litri 1700/3200 per la raccolta del secco, della carta, della plastica e dell’umido. Hanno diritto ad usufruire del servizio gli utenti derivanti da disagio sanitario e dalla presenza all’interno del nucleo familiare di bambini con età al di sotto dei trenta mesi previa presentazione del modulo scaricabile dal sito www.econetsrl.eu e consegnato in originale all’Ecosportello Econet o in possesso di una seconda casa in un comune diverso da quello di residenza, ma sempre all’interno dei 24 comuni del primo step del nuovo servizio Porta a Porta.

Per effettuare il conferimento gli aventi diritto ricevono un badge di riconoscimento che permette l’apertura automatica del coperchio del cassonetto informatizzato per il conferimento del secco, carta e plastica, mentre il rifiuto organico viene raccolto con cassonetti con chiusura di chiave. Le tessere e le chiavi si possono ritirare presso gli Ecosportelli Econet di Ovada in Via Gea previo il deposito cauzionale di Euro 20. Al momento i punti di conferimento sono ad Ovada in strada Rebba di fronte al cancello di ingresso del centro raccolta Econet e nella zona a Lerma in località “Mascatagliata” nella zona di ingresso della ditta RGM, Belforte Monferrato in località “Pian del Prato” nella zona del campo sportivo, Castelletto d’Orba nel parcheggio Volta, Carpeneto in Via Gualco adiacente alle scuole.