Memorial Rapetti: un'altra occasione per conoscere l'Ovadese

SILVANO D'ORBA - Masone, Pro Molare e Ovadese Silvanese. Sono queste, in ordine di apparizione, le tre protagoniste della 19° edizione del Memorial Stefano Rapetti, in programma stasera, mercoledì 21 agosto, a partire dalle ore 20.00, presso l'omonimo campo sportivo di Silvano d'Orba. Le prime a scendere in campo saranno proprio le due squadre iscritte al prossimo campionato di Seconda categoria, ossia i liguri ed i giallorossi allenati quest'anno da mister Francesco Puppo, ex ASD Calcio Ovada. La formazione sconfitta nel confronto inaugurale resterà in campo per disputare la sfida con l'Ovadese Silvanese, attesa protagonista nel prossimo campionato di Promozione. La serata si concluderà con il confronto rimanente fra i ragazzi di mister Benzi e i vincitori del match di apertura. A seguire si svolgeranno le premiazioni. Il ricavato della serata - dedicata come sempre a Stefano Rapetti, il 36enne ucciso nel 2001 da un metronotte che stava minacciando con la pistola la donna che non lo voleva più - sarà devoluto in beneficenza all'Associazione "Lo Zainetto" di Ovada.

Programma:

ore 20:00 U.S.D. Masone - A.C.D. Molare

ore 21:00 Perdente - U.S.D. Ovadese Silvanese

ore 22:00 vincente - U.S.D. Ovadese Silvanese