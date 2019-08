Attraverso Festival: due serate nel centro storico

OVADA - Sono in programma negli ultimi due sabati di agosto, 24 e 31, le due serate "ovadesi" inserite nel circuito regionale del festival Attraverso. Si tratta della rassegna piemontese organizzata e promossa dall'associazione Hiroshima Mon Amour che unisce sotto la stessa "denominazione" ben ventisei Comuni dei vari territori, dalle Langhe al Roero e al Monferrato, in una serie di appuntamenti estivi di carattere culturale. L'attesa ora é per la prima delle iniziative che coinvolgeranno la città nei prossimi giorni. A partire dalle ore 21.00 di sabato 24 agosto il parco della civica scuola di musica "Rebora" sarà animato da "I musici cantano Guccini", serata di tributo al cantautore modenese con i suoi collaboratori storici. Da Juan Carlos Biondini a Vince Tempera, da Pierluigi Mingotti ad Antonio Marangolo. L'inizio del concerto é fissato per le ore 21.00. Per quanto riguarda il 31, invece, è prevista una serata di intrattenimento a cura della Pro loco nell'ambito dell'iniziativa "Ovada in festa".