Vespa Club: partenza dal Borgo per la 18° edizione

OVADA - E' diventato un appuntamento consolidato dell'estate ed al tempo stesso un modo diverso per vivere il territorio. E' previsto per il 18 agosto il raduno del Vespa Club. Siamo alla 18° edizione per l'evento coordinato dai volontari dell'associazione ovadese che sa attirare in città appassionati del ciclomotore più caratteristico, un vero inno all'italianità. Il programma prevede il ritrovo in piazza Nervi, nell'area del Borgo di Ovada, dalle 8.30. Dalle 9.00 la partenza del raid, una competizione di regolarità in cui i partecipanti si cimentano ad uno a uno su un determinato percorso. Dalle 11.00 il giro panoramico, vera e propria chicca della giornata, alla scoperta di 50 chilometri delle colline ovadesi tra scorci gradevoli e particolarità. Rientro alla base alle 12.15, pranzo e premiazioni finali. Per informazioni: 345.01.277.67.