Tagliolo Monferrato: conto alla rovescia per il Palio delle Botti

TAGLIOLO MONFERRATO - Sarà un'edizione unica, se non altro perché si tratta della prima a carattere "straordinario". L'appuntamento è per il prossimo 22 settembre quando, nell'ambito della 15^ edizione di "Le Storie del Vino", si svolgerà anche il Palio delle Botti "Terre del Dolcetto". Lungo le vie del paese sono attesi i rappresentanti dei Comuni iscritti all'associazione nazionale "Città del Vino", che organizza e promuove le gare del Palio Nazionale (la finale è prevista per domenica 8 settembre ad Avio). In attesa di poter ospitare una delle prove inserite nel calendario tricolore, all'ombra del Castello di proprietà della famiglia Pinelli Gentili sarà allestito un tracciato di 850 metri da percorrere con una botte della capacità di 250 litri. I quattro "spingitori" iscritti, numero massimo ammesso alla competizione per ciascuna squadra, dovranno alternarsi e solo due per volta potranno far rotolare il barile lungo il circuito. La prova, che si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, è a tempo, e prevede una classifica finale: sarà il cronometro a decretare il nome del team vincitore.