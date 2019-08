Ferragosto ovadese con il Mercatino dell'Antiquariato

OVADA - E' l'appuntamento estivo che proprio non può mancare nel calendario ovadese delle iniziative in programma durante l'estate. L'appuntamento è per domani, giovedì 15 aprile, con una nuova edizione - la quarta delle sette previste in questo 2019 - del Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato. Come da tradizione, lungo le vie e le piazze del centro storico della città, saranno disposti i banchetti degli oltre 250 espositori provenienti da tutto il Nord Italia. L'iniziativa è curata e promossa dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese. Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, inoltre, è in programma l'apertura straordinaria del Museo Paleontologico Maini.