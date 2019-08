Musica, escursioni e sagre: l'Ovadese in festa per ferragosto

OVADA - Ci sono appuntamenti di vario tipo, dal centro zona fino ai paesi collinari, tra escursioni, concerti e sagre che propongono alcune tra le più apprezzate specialità enogastronomiche locali. Ecco di seguito l'elenco degli eventi in programma per giovedì 15 agosto a Ovada e nell'Ovadese.

Giovedì 15 agosto

Castelletto d'Orba

Passeggiata sotto le stelle

Partenza alle ore 21.00 da Piazza San Lorenzo e arrivo in Borgata Bozzolina con buffet

** Info: Insieme per Castelletto

Castelletto d'Orba

Musica in piazza

Serata di Ferragosto in musica con un concerto previsto sul piazzale della chiesa di Sant'Antonio. A partire dalle ore 21.00 è in programma l'esibizione del chitarrista Paolo Bonfanti e il bassista molarese Nicola Bruno.

Montaldeo

Processione di Nostra Signora Assunta

Processione per le vie del paese

** Info: Comune di Montaldeo

Ovada

Mostra Mercato dell'Antiquariato e dell'Usato

Lungo le vie e le piazze del centro storico della città, Mostra di Antiquariato di qualità con oltre 250 espositori da tutto il Nord Italia. Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 è in programma l'apertura straordinaria del Museo Paleontologico Maini.

** Info: Ufficio del Turismo di Ovada (0143 821043)

Silvano d'Orba

Silvano Incontrada

Musica, intrattenimento, enogastronomia. Sono gli ingredienti di “Silvano Incontrada”, la manifestazione che per il primo anno animerà il Ferragosto del paese. Per due giorni, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, in piazza Battisti e via San Giovanni, prevista anche enogastronomia con i gusti tipici con la collaborazione delle imprese commerciali locali.